38歲重返球場 「心靈投手2.0」來真的

哈格提離開職棒11年後，今年初再和小熊隊簽下小聯盟合約。（取自網路）

哈格提歷經開刀、投球失憶

〔記者吳清正／綜合報導〕曾是2002年大聯盟選秀會小熊隊第1指名的左投哈格提，歷經手肘開刀、投球失憶症，離開職棒11年後，今年初和小熊隊簽下小聯盟合約。雖然許多人把哈格提視為「心靈投手2.0」，哈格提不想只留下一個很棒的故事，希望能上到大聯盟幫助小熊隊。

今年1月中，哈格提在測試會投出98.5英里（158.5公里）球速，曲球也被認為有印地安人隊王牌克魯伯的水準，不少球隊對哈格提有興趣，哈格提選擇了老東家小熊隊，他說：「小熊隊給過我許多機會，雖然他們並沒有必要這樣做。」

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頭髮灰白 報到時被誤認為教練

2月初，現年38歲、頭髮已灰白的哈格提向小熊隊春訓營報到，體檢時醫生還以為他是教練，事實上哈格提比小熊隊投手教練哈特威還大幾個月，哈格提笑說：「我不會怪他，一點也不生氣。」

2002年21歲的哈格提在第1輪第32順位被小熊隊選走，當年他在1A先發10場，投48局飆出50次三振，只有15次四壞球，防禦率1.13，成為小熊隊最受期待的新秀。

但是球季後哈格提動了手肘韌帶置換手術，雖然在04年季中復出，卻變得不會投球，從04到08年，哈格提在新人聯盟和獨立聯盟投了47局，送出77次四壞球，只能黯然離開職棒。

離開職棒11年 不只是來說故事

後來哈格提在棒球學校擔任教練，和學生一起投球，逐漸重建手臂的力量，而經由棒球學校先進的器材，哈格提看到不只是球速，自己投球的轉速也和現在的大聯盟投手在同樣的水準，因而興起了再挑戰大聯盟的雄心壯志。

「我不是來這裡浪費任何人的時間，」哈格提表示：「我不想讓人家覺得『喔！這是個很棒的故事，我們就讓他來投一些比賽。』我不想要、也不需要這樣，我回來是因為覺得我可以幫助球隊，這才是我要做的，也是我在這裡的原因。」

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