選到2次四壞球 岱桑hold得住

巨人隊陽岱鋼（左）選到2次四壞球，並跑回全隊第1分。（取自官網）

〔記者吳清正／綜合報導〕日本職棒公辦熱身賽，昨天台灣1投2野共3名球員出賽，巨人隊陽岱鋼選到2次四壞球，並跑回全隊第1分，巨人隊以2：3敗給軟銀隊。

第2局陽岱鋼靠著四壞球率先上壘，2出局後巨人隊攻佔滿壘，吉川尚輝適時安打攻下2分。

第3局陽岱鋼再選到四壞球，第6局打成三壘滾地球出局，全場1打數無安打，熱身賽打擊率小降到0.368。

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9局上代打陽岱鋼的中島宏之和石川慎吾連續安打，無人出局攻佔一、二壘，但最後留下滿壘殘壘。巨人隊只擊出6支安打，被三振14次，先發9人只有陽岱鋼和捕手炭谷銀仁朗沒有被三振。

西武隊吳念庭連兩天替補擔任一壘手，昨天2打數1安打，熱身賽打擊率上升到0.375。

宋家豪後援挨轟

樂天隊宋家豪在9局上、3：2領先時登板，用5球連續解決2名打者後，一個外角偏高的134公里變速球，被橫濱DeNA洋砲羅培茲轟出左外野全壘打牆，兩隊就以3：3和局收場。

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