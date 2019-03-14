黃暐傑遭下放 春訓9台將剩3人「卡位」

遊騎兵投手黃暐傑昨遭下放2A。（資料照）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕越接近大聯盟春訓尾聲，各隊名單調整得越頻繁，遊騎兵投手黃暐傑昨遭下放2A，目前在春訓奮戰的台將只剩馬林魚陳偉殷、紅襪林子偉、印地安人胡智為。

遊騎兵為避免黃暐傑在規則五選秀被挑走，去年11月將他擺進40人名單，今年首度參加大聯盟春訓，但黃暐傑出賽3場3.2局、挨7安（含1轟）、掉6分，防禦率高達14.73，還沒辦法吸引教練目光，被送到2A等待機會。

去年大聯盟開季，台灣球員全數無緣參與，今年有創新高的9名台將投入大聯盟春訓，只是目前僅剩3人，其中，陳偉殷開季登錄沒問題，林子偉和胡智為還在爭取首次開季25人名單。

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林子偉連3戰沒上 官網預測開季名單沒他

林子偉今年熱身賽表現比往年亮眼，出賽9場維持3成75打擊率，且內、外野兼修，但至昨天為止，他已連3戰沒上場，大聯盟官網或美媒預測的開季名單也幾乎沒列他，儘管紅襪還在觀察二壘手佩卓亞的狀況，工具人角色仍以霍特和努涅茲為優先。

胡智為同樣未獲美媒看好搶進開季25人，不過，印地安人牛棚陣容變數大，Cleveland.com網站預測名單雖無胡智為，卻也點名他仍有機會在牛棚卡位，也能在先發輪值出狀況時幫上忙。

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