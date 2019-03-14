HBL不敗「雙仁」 奪冠大熱門

HBL男、女4強8支隊伍，昨一同出席賽前記者會，表達奪冠決心。 （記者張嘉明攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度高中甲級籃球聯賽本週末將在台北小巨蛋點燃戰火，昨邀請男女4強球隊談決賽備戰，本季全勝的能仁家商、永仁高中被視為奪冠熱門，球員們對於登上小巨蛋舞台都相當期待。

光復今年在「喬神」喬楚瑜帶領下，首度殺進決賽，總教練陳定杰表示，若喬楚瑜能正常發揮，確實能帶動隊友，他也以過去「三民家商五虎」作比喻鼓勵球員，「或許大家不一定會記得每年冠軍是誰，但具有歷史定位的『三民五虎』一直被提起，我也希望他打出屬於自己的定位。」

今年能仁以全勝之姿挺進決賽，首戰將碰上光復，隊長丁冠皓說：「不會有壓力，就平常心面對。」不貪功的他也提到，自己會以團隊為主，不追逐個人數據。

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另一對戰組合，由高苑工商對決去年季軍南山高中，本季3度飆破20分的南山超級新人陳力生說：「很期待，也想幫學長拿冠軍，自己的目標則是放在新人王。」

女子組部分，本季全勝的永仁將碰上北一女中，永仁隊長吳瑋茹分析，對手身材較為矮小，防守將是關鍵，「遇上速度快的對手，我們有針對敏捷度下工夫，希望大家一起享受比賽。」

普門中學今年將挑戰3連霸，高二的「雙十女孩」陳芷英說，再度登上小巨蛋心情還是很興奮，但更能克服緊張的情緒，「平常心面對，過去有學姊扛著，今年要靠自己了。」

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