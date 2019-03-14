大帝不「客」氣 逆轉宰公牛

「大帝」詹姆斯（右）全場繳36分、10籃板，帶領湖人逆轉大勝公牛，結束難堪5連敗。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕3月一勝難求的湖人，昨首節打得荒腔走板，最多落後20分，所幸「大帝」詹姆斯第2節開始主宰戰局，團隊也重拾好久不見的防守強度，最終以123：107逆轉大勝公牛，終結難堪5連敗。

詹姆斯包括第2節進帳14分，全場繳36分，外帶10籃板、4助攻，傷癒歸隊庫茲馬進帳21分，共同扮演贏球功臣。主帥華頓認為，團隊防守在次節變積極，是翻轉戰局的關鍵。

場均失分排聯盟後段班

湖人上季場均得分108.1分，本季小幅升至112.2分，但場均失分113.9分，排在聯盟第25名，成重創球隊戰績的主因。此外，紫金軍團至今共21場被對手攻下至少120分，戰績為慘不忍睹的3勝18敗。

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湖人與季後賽漸行漸遠

湖人戰績31勝36敗，排在西部11名，落後分部第8爵士達6.5場勝差，晉級季後賽機會渺茫，雪上加霜的是陣中傷兵滿營，包括「球哥」波爾、英葛蘭等潛力新星都掛傷號。詹姆斯說：「我知道每場比賽結束後，我們晉級季後賽的機會變得更小，現在只能不斷努力提升自己。」

在芝加哥踢館成功後，紫金大軍接下來還有客場4連戰要打，對手包括東部雙強公鹿、暴龍。華頓表示：「很開心此仗贏球，在客場之旅獲得好的開始，接下來仍得繼續努力。」

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