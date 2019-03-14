伊巴卡出拳 代價上千萬

暴龍伊巴卡（右）前天與騎士克里斯幹架，被聯盟禁賽3場及付出千萬台幣慘痛代價。（資料照，今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA前天發生2起打架、吵架事件，昨聯盟對事主暴龍前鋒伊巴卡及雷霆一哥魏斯布魯克，用禁賽、罰款做為懲戒，伊巴卡失控行徑，更付出千萬台幣慘痛代價。

伊巴卡前天被騎士克里斯推倒在地，更因克里斯對他念念有詞，當場動怒上前直接給對方鎖喉，最後2人大打出手，皆遭驅逐出場。

伊巴卡向來脾氣控管不佳，2017、2018年皆在場上當「拳王」，這回再度失控，被聯盟禁賽3場，以及失去44萬8276美元（約1385.4萬台幣）薪水。至於克里斯被禁賽1場，因薪資低廉，只會損失2萬2111美元（約68.3萬台幣）。

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球迷種族歧視言論嗆魏少 爵士處終生不能進入主場

魏斯布魯克前役因爵士球迷對他喊「像以前那樣跪下」等種族歧視言論，被冒犯的魏少不客氣語帶髒字回嗆。魏斯布魯克被聯盟開罰2萬5000美元（約77.3萬台幣）；球迷下場相當慘，觸犯美國社會「天條」種族歧視大忌，遭爵士球團處「終生不能進入爵士主場」極刑，以後只能在家看電視轉播。

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