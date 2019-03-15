全力揮有成果 王威晨樂打「空包彈」

兄弟王威晨（右）熱身賽開轟，他期待例行賽首轟也能出爐。（記者廖耀東攝）

兄弟蔡齊哲先發4.2局被敲5安、失2分，表現不俗。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕王威晨生涯首轟出爐！可惜無法列入正式紀錄，空歡喜一場。昨中職公辦熱身賽王威晨替補上陣，7局上他從張耿豪手中轟出陽春砲，最終中信兄弟以6：2擊敗富邦悍將，他說，「期待例行賽首轟出爐。」

熱身賽首轟 更期待例行賽

王威晨2015年季中加盟兄弟，生涯在一軍累積601打數，全壘打還未開張，二軍賽380打數敲2轟，歷年公辦和自辦熱身賽全壘打掛零。

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現代強力棒球講求長打，王威晨去年長打率僅0.387，在合乎規定打席打者排行榜當中，僅優於張正偉的0.371，全聯盟名列倒數第2。王威晨說，「其實從兩年前開始，打擊練習我就一直全力揮擊，這場能開轟真的很開心。」

老爸花3場開砲 王威晨150場掛零

王威晨是名將王光輝之子，王威晨去年狂奔44盜，收下生涯首座盜壘王，一舉超越老爸生涯42盜；不過，王光輝生涯第3場就敲出首轟，苦主是統一獅投手謝佳訓，王威晨打了150場仍「顆粒未收」，只能說父子各有強項。

兄弟另一名尋求突破的選手是蔡齊哲，昨他先發4.2局被敲5安，失2分，連同上一場對韓職NC恐龍二軍先發5局未被敲安，無失分，熱身賽表現不俗。

去年蔡齊哲先發9場，戰績1勝6敗、防禦率9.80，被打擊率近4成，37.2局出現23次四死球，狀態低迷。他表示，去年投球太想出力，進而影響控球，投手教練佛斯特和林恩宇不斷叮嚀，要成為一名好投手，必須先固定出手點，春訓至今投球感覺還不錯，出手點較固定。

悍將洋投伍鐸先發5局被敲7安，失5分僅1分責失，8局上林智勝打擊，遭林羿豪丟頭部觸身球後退場，經冰敷觀察後，幸無大礙。

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