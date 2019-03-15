告別嘉市球場 恰恰衝出三壘打

彭政閔職棒生涯在嘉義市球場最後一役跑出三壘安打。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕昨天中職公辦熱身賽中信兄弟對富邦悍將，看似一場尋常的比賽，卻是「恰恰」彭政閔生涯最後一次在嘉義市立棒球場出賽，他先發守一壘、打第5棒，2局上敲出右外野深遠安打，拔腿狂奔到三壘，4局上獲保送，第6局退場休息，由林智勝代打。

嘉市球場4月底將進行整修，外野和界外區將換裝人工草皮，另包括外野計分板和內野300張座椅更新，粗估需花1億元，預計年底完工。

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恰恰今年球季結束退休，由於嘉市球場封館整修，昨役後今年中職將不會在此安排比賽，因此這也是恰恰在這座球場最終戰。

恰恰中職生涯在嘉市球場出賽27場，85打數敲36支安打，打擊率4成24，外帶2轟、16分打點，他笑說，「我有在這裡打過全壘打喔？這球場那麼大，我以為沒有耶。」

恰恰回憶，高三在嘉市球場打高中聯賽，當時外野沒有計分板和看台，印象中全壘打牆外有棵大樹，「以前球員休息室環境差，經過整理現在好很多，感覺很大。」

對當年高中聯賽恰恰印象模糊，倒是2002年中職總冠軍賽第3戰，兄弟象在嘉市球場擊敗和信鯨封王，他仍記憶猶新，「記得封王好像是噴啤酒，不是噴香檳。」該役恰恰單場5支4，表現亮眼。

恰恰認為，這座球場是嘉農（KANO）棒球發源地，具歷史意義，若未來能有更多業餘比賽安排在此，甚至做為國家隊訓練基地，將更有意義。

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