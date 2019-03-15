林昌勇告退 林晨樺佩服韓「側」略

悍將側投林晨樺（見圖）常看偶像林昌勇的影片揣摩投球。（記者廖耀東攝）

42歲南韓速球派側投林昌勇曾多次對上台灣隊，日前宣布退役。（資料照，歐新社）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕南韓知名速球派側投林昌勇本週宣告退役，一直視他為偶像的悍將側投林晨樺說，「他投到42歲才退，球速還有150公里，真的很猛。」

林昌勇職業生涯長達24年，韓職累積130勝86敗258次救援成功、防禦率3.45，也打過大聯盟和日職，在養樂多5年豪取128救援，國際賽多次對戰台灣，國內球迷對他並不陌生。

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林晨樺回憶，2003年亞錦賽林昌勇對台灣後援，當時他讀國中，剛練下勾投法，看到林昌勇用接近下勾的側投丟球，球速竟能飆破150公里，當下就很欣賞，往後常看影片學習。

林晨樺高中持續長高，下勾投法轉換成側投，自評較有威力，除了林昌勇，也會看金炳賢影片揣摩練投，「南韓有很多球速快的側投、下勾投手，他們一定有自己的一套訓練方式，我們則是無師自通。」

2013年林晨樺以15勝奪勝投王，後來表現不振，退出先發輪值轉任中繼，本季悍將教練團期待他回到先發能重拾往昔身手。

林晨樺指出，2013年他是好在控球，球都能丟在邊邊角角，但那年奪獎後變得患得患失，後來心境才逐漸調適，隨著年紀漸長，去年球季結束投入的體能訓練分量更甚13年，「畢竟年紀有了，若訓練方式和份量不變，很難再突破。」

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