開季名單不「胡」想 殷仔明晨1點先發

印地安人胡智為熱身賽防禦率高達27。（美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕3大台將在大聯盟春訓努力，各有課題，胡智為熱身賽表現不理想，開季留在大聯盟的機率恐怕不高，陳偉殷和林子偉則已排定下次出賽，繼續為新球季備戰。

印地安人熱身賽昨兵分兩路，胡智為赴客場迎戰皇家，中繼1.2局被敲5安、失4分，總計出賽3場（2場先發），4局挨13安、掉12分全是自責分，防禦率高達27。

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印地安人去年交易獲得胡智為，主要是希望強化牛棚，加上季後補強不多，對年輕投手期望頗深，總教練法蘭科納也特別觀察胡智為等人狀況，但胡智為開季卡位可能沒那麼樂觀。他則表示，無論之後如何，就是要好好調整、好好準備，不要想太多。

陳偉殷新球季定位也受矚目，他的豐富經驗深受馬林魚倚重，但有美媒認為陣中年輕先發投手越來越成熟，應將狀況不穩的殷仔調到長中繼，引發討論。

儘管如此，陳偉殷仍照節奏調整，預定週六凌晨1點在勇士春訓基地先發。他前次上場是3月10日對戰國民，接在先發4局的羅培茲之後，中繼4局無保送、無失分，只被揮出1安並飆3K。

至於連4場未出賽的林子偉，紅襪已排定今、明天在客場對老虎、洋基之戰讓他上場，盼以好手感拚開季。

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