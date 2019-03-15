熱機不夠？哈波對決田中吞K

費城人哈波昨對田中吞K，熱身賽首安仍未開張。（法新社）

洋基開幕戰預定先發投手田中將大昨投3.2局掉2分，另進帳6次三振。（法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕當備戰開幕戰先發的洋基田中將大，碰上尋求轉戰費城人首安的哈波，結果是田中佔上風，昨讓哈波2打數掛零、吞1K，今年熱身賽安打仍未開張。

哈波先發守右外野、打第3棒，轉隊後首度在客場出賽，對上近況不錯的田中依舊熄火，合計出賽3場共7打席，繳出3支0、吞2K，另有1次盜壘、3次保送，為費城人跑回2分。

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哈波作客洋基春訓基地，觀眾的掌聲也夾雜了噓聲，他則表示還在調整狀況，需要更多打席來抓擊球時機，「那是最重要的事，球看得很清楚，只差節奏。」

面對補強後的費城人打線，田中3.2局挨6安、失2分，另飆6K，包括以89英里指叉球三振哈波，兩隊終場5：5言和。田中說：「不只哈波，他們整個打線都接近開幕戰先發陣容，能和這些主力交手很棒，也總是希望有好表現。」

田中4度扛起開幕戰先發，3月29日在主場迎戰金鶯，預計還會再投2場熱身賽；同樣第4次擔綱小熊開幕戰投手的王牌左投萊斯特，昨也在熱身賽登板，但狀況不理想，對運動家2.2局被揮7安、失7分，防禦率高達9.53，他坦言控球出狀況，還要再調整。

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