青年盃田徑賽》200公尺21秒06 楊俊瀚：勉強及格

楊俊瀚在200公尺預賽以21秒06打破青年盃田徑賽大會紀錄，但他認為只有勉強及格。（記者陳志曲攝）

楊俊瀚（右）一舉一動備受關注，賽後也有許多粉絲請他簽名。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚昨天現身板橋參加新北市青年盃田徑錦標賽，從熱身到出賽，一舉一動備受矚目。相隔4年重返青年盃的他，在公開男子組200公尺預賽，輕鬆以21秒06打破王文堂保持的大會紀錄21秒16，不過他直呼，「成績只是勉強及格。」

預賽破大會 今修正再拚決賽

楊俊瀚月初結束美國移訓，昨天是他本季室外賽首戰，和他保持的全國紀錄20秒23還有段落差。他表示，其實並不知道自己第1場比賽成績會如何，很久沒參加青年盃，受到很多人關注，心情滿緊張的。

請繼續往下閱讀...

登奧運舞台 陳傑挑戰連3屆

楊俊瀚坦言，看到成績心中也遲疑了一下，不過他解釋，因為沒有做太多調整，自己要學會去接受成績，也要接受外界對他的期望，他將跟教練討論，修正這趟缺失，今天早上10點45分將站上決賽戰場。

東京奧運參賽標準為20秒24，楊俊瀚表示，雖然門檻提高，現在的自己有能力完成目標，要調整成亞運或世大運的狀態。

跨欄好手陳傑過去兩屆奧運都沒有缺席，這次他將挑戰連3屆參賽，過去台灣田徑史上僅紀政、楊傳廣曾3度角逐。陳傑表示，東奧採積分、客觀達標並行，兩種方式都要去嘗試；昨他在公開男子組400公尺跨欄預賽以51秒06排名第1，晉級今日決賽。

跨欄好手陳傑力拚連3屆登上奧運殿堂。（陳傑提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/