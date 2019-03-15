本季6戰全勝 璞園橫掃達欣

簡偉儒第4節4記三分彈，助璞園本季橫掃達欣。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕達欣成為本季璞園戰績提升的「大補丸」。衛冕軍璞園昨挾著主場週的氣勢，在簡偉儒末節4記三分彈、獨拿12分帶領下，澆熄達欣反撲，終場88：83完成本季橫掃。

璞園昨辦主題日活動，許多球迷進場觀戰。（記者陳志曲攝）

簡偉儒4發三分彈 昨為白色情人節，璞園在球場門口發送玫瑰花給入場球迷。（記者陳志曲攝）

達欣末節反撲絕望

拜本季SBL增加場次所賜，璞園寫下首次在單季對同一球隊拿下6勝的新紀錄。

璞園第三節中段還握有18分領先，但達欣改變防守策略，急起直追，末節一度追到僅落後2分，所幸簡偉儒挺身而出，連續三分重砲成為致勝英雄。簡偉儒表示，「手感沒有特別好，但有空檔就積極出手；達欣是很強的球隊，出手有任何猶豫，機會就會消失。」

本季吃定達欣，璞園主帥麥班達並不以為意，他表示，例行賽戰績僅供參考，若季後賽真的碰頭，肯定是一場硬仗。

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璞園洋將強森攻下全隊最高18分，生涯與達欣梅奧對戰8場全勝，包括在NBA 2012-14球季間的4次交手。對此，強森僅回應，並沒有特別想贏梅奧，幫助球隊贏球才是最大的動力。

昨璞園接棒主場日，適逢白色情人節，球團特別送花給進場的球迷，營造過節氣氛。有別於前一場金酒主場日的冷清場面，璞園動員5所學校師生進場看球，場面熱絡。

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