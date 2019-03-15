蘇翊傑「拳」都錄 球團禁賽1週

蘇翊傑（見圖）日前球場上火爆動作惹禍，本週遭球團禁賽。（資料照）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕達欣主控蘇翊傑日前遭網友向總公司投訴，並附上比賽影片，認為他多次在比賽中有揮拳動作，尤其是針對璞園後衛陳堅恩，昨蘇翊傑遭球團禁賽1週，期盼他能收斂火爆脾氣。

教頭護子弟兵

批陳堅恩挑釁

蘇翊傑本季場均能送出5.6次助攻，是球隊的攻勢發動機，但多次不滿裁判尺度，加上與陳堅恩對位時護球動作過大，引發球迷討論，球團為了維護形象，決定用自主禁賽懲處。

達欣總教練范耿祥則替子弟兵緩頰，指陳堅恩多次口出惡言挑釁，不只蘇翊傑被噴垃圾話，甚至有很多拉扯的小動作，昨天先發的呂濟而也中招，裁判應該明察秋毫，避免衝突發生。

請繼續往下閱讀...

璞園總教練麥班達直到賽前才知道蘇翊傑缺賽，得知原因後不改幽默個性，先說，「球迷應該要早點檢舉，我們才不會打得那麼辛苦。」但話鋒一轉，他認為，無論什麼原因，揮拳就是不對，球員的身體健康最重要，應該要嚴加制止。

本土中鋒溫立煌昨也因流感缺席，達欣痛失兩員大將，最終再度不敵天敵璞園，慘遭橫掃。但范耿祥表示，「我們已逐漸找到應對之策，若季後賽交手，必定不會讓璞園好過的。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/