李茲Hold半場 願扛中職開幕戰

桃猿與羅德兩隊賽後握手致意。（記者林正堃攝）

桃猿先發投手李茲投5局無失分，被列為開幕戰先發人選之一。（記者林正堃攝）

郭嚴文打回桃猿隊第1分。（記者林正堃攝）

〔特派記者林宥辰／千葉報導〕洋投李茲昨天5局無失分好投，讓桃猿一度看到贏球曙光，無奈本土投手輪番上陣仍擋不住羅德打者進攻，終場2：4遭逆轉，首度造訪千葉海洋球場2戰都吞敗。

意外飆破150公里 李茲很滿意

35歲的李茲擁有日、韓職經歷，球速也未因年紀稍長而變慢，日前對樂天小試身手兩局無失分，昨先發5局僅被鈴木大地擊出兩支二壘安打，整體表現最優。

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李茲是否是下週中職開幕戰人選？洪總說：「目前還沒決定，但李茲當然也是人選之一。」洪總也說，李茲來台前，他得知的情報是控球稍微欠佳，但目前整體看起來都還不錯。

李茲賽後聽媒體轉述得知自己最快球速達152公里，笑說：「哇！那真不錯。」他表示並未刻意投出速度，反倒將專注力放在控球和進壘位置，「整體感覺還不錯，賽前我有一些投球計畫，很高興都有實現。」

下週此時，猿隊將在主場迎戰統一獅，正式宣告球季展開，被列為開幕戰先發人選之一的李茲說：「我是一個先發投手，任何時候都必須準備好，如果教練要我投第1場，那當然也沒問題。」

今應援火腿大王 桃猿才返台

總結兩場交流賽，洪總點出本土投手群失分問題，另外這兩戰猿隊打者頻頻遭三振，還需要時間調整，「熱身賽就是找出缺點，加以改進。」

猿隊今天將在千葉海洋球場觀看羅德與日本火腿熱身賽，賽前也要和老隊友王柏融相見歡，預計搭乘晚上8時班機返台。

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