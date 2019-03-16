新觀念新身分 陳冠宇拚一軍

李杜軒（右）9局上開轟，陳冠宇（左）擊掌道賀。（記者林正堃攝）

羅德隊李杜軒替補上陣，敲出陽春全壘打。（記者林正堃攝）

〔特派記者林宥辰／千葉報導〕羅德和桃猿第2戰交手賽前，安排兩位台灣球員陳冠宇、李杜軒隨一軍練球，兩位熟面孔賽前練球結束後和桃猿總教練洪一中打招呼。正式比賽時，陳冠宇因教練團調度未出賽，李杜軒則在9局上擊出陽春砲，繼石垣島交流賽後再棒打同胞。

陳冠宇去年出賽24場僅2場先發，羅德今年洋將連同他共6人，教練團為了讓他有更多機會，決定讓他重返先發。為了適應新角色，陳冠宇春訓期間也加強體能。

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等機會 做好先發準備

雖然近期都待在二軍，不過陳冠宇說，日前有打二軍熱身賽維持比賽感覺，也持續以先發定位調整，「其實現在狀況都不錯，就是等機會，把投球局數拉長、準備好，教練也要我先不用急，一定會有機會上一軍。」

羅德今年延攬前日本火腿投手教練吉井理人，球員時代曾旅美的他，為羅德帶來偏美式的觀念，也給了陳冠宇新的調整方向。陳冠宇說：「教練很好溝通，要我們把他當聊天對象。他也帶來不一樣的課表跟作息，比如先發出賽前一天不投牛棚、週一強制休息等，一開始可能有些不習慣，但相信長久以來是好事。」

新球季何時能站上一軍還不確定，不過陳冠宇已和王柏融見過面，他笑說：「看他笑容滿面的，很OK啊！好選手就不用擔心。」

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