悍將雙先發好投 高國麟開轟

悍將林晨樺先發4局無失分，總教練陳連宏非常滿意。（記者黃志源攝）

悍將高國麟敲出2分砲。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕二度遭遇一軍主力都不在的桃猿，富邦悍將昨天卻險象環生，靠2局上一舉打出4分大局，配合高國麟2分彈壓軸，以7：5險勝，公辦熱身賽2勝都在本週取自猿隊。

悍將2局上發動首波攻勢，高國輝1出局後選到保送，林哲瑄、陳品捷、蔡友達、蔣智賢相繼安打，單局灌進4分奠定勝基，替補球員也有貢獻，8局上由高孝儀率先二壘安打開路追加1分，9局上高國麟轟出2分彈。

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林晨樺用57球先發4局、僅挨3安無失分，吳世豪用60球中繼3局、也挨3安只失1分，都是開季先發輪值有力人選。總教練陳連宏認為，對手雖是二軍陣容，林晨樺不論控球、節奏都很好，整體內容讓他滿意。

林晨樺指出，球隊從自辦熱身賽起，每場都採雙先發，這場原本設定用幾球算幾球、投幾局算幾局，很驚訝不到60球就投完4局，除了2次觸身球，控制力還算不錯，退場後還去牛棚補投1局20球，希望把狀況維持下去。

悍將蔣智賢、高國輝前2場都是5打數0安打，這場刻意讓蔣智賢打第1棒，希望協助他建立打擊節奏，熱身賽首安於2局上開張。高國輝3打數1安打1保送，他表示，調整狀況其實不錯，擊球時機的掌握也越來越好。

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