澳洲走一遭 火球仁「變」了

悍將羅嘉仁春訓期間加強曲球，希望改用速差解決打者。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕羅嘉仁去年季後去澳洲打球，生涯首次嘗試季後不休息，他認為，這趟1個月的短期「旅外」很有收穫。

羅嘉仁指出，一向對球速很有信心，剛去澳洲也是速球連發，教練卻建議他，必須搭配變化球製造速差，才能讓速球更有威力，他覺得很有道理，決定改變投球型態，希望增加1個武器，製造速差提高對決打者的優勢，只在必要時才飆球速。

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羅嘉仁表示，過去最常使用的變化球是曲球，但一直不是很上手，肩膀開刀後因為放球點不固定，比賽中不是偏高挨打就是明顯壞球，赴澳期間與各國投手交流，讓他收穫很多，返台加入春訓後特地加強曲球，12日首次在公辦熱身賽登板就大量使用。

羅嘉仁昨天二度在公辦熱身賽登板，花40球竟投不完1局，演出3保送1觸身，他表示，主要在測試曲球、滑球、變速球等變化球，只是都壓得太低。總教練陳連宏認為，羅嘉仁的表現時好時壞，比較不好掌握，控制力還要加強。

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