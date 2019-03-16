HBL決賽》17戰全勝登峰 最近一次是能仁

能仁家商丁冠皓（資料照）

光復高中喬楚瑜（資料照）

4大天王天后今搶決賽門票

〔記者林岳甫／綜合報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級4強決賽今在台北小巨蛋開戰，男子組奪冠呼聲最高的能仁家商得設法突破光復「70分」線，才能朝奪隊史第3座冠軍金盃目標邁進。

上屆亞軍能仁本季捲土重來，自預賽起拉出驚人15連勝，但近年國內學生籃壇HBL、UBA，沒有球隊能全勝奪冠。HBL最近一次全勝奪冠隊伍是能仁於101學年度，以單季17連勝笑納隊史首冠。

請繼續往下閱讀...

能仁本屆場均轟90.1分，主要火力來自隊長丁冠皓、林彥廷、高錦瑋3名U18國手，以及射手王翊帆，4人場均貢獻46.4分。球評賈凡認為，能仁主力班底默契、經驗堪稱當今男子組最佳。

能仁15連勝 遇大黑馬光復

此外，林彥廷、高錦瑋、莊瑋杰是104學年度JHBL自強國中冠軍班底，他們期待在小巨蛋最後兩場戰役有好表現，為高中生涯畫下完美句點。

另一焦點為能仁教頭林正明，生涯4度率隊晉級冠軍戰，但97、98、106學年都不敵松山高中，隨著松山提前出局，林正明有望一圓冠軍夢。

南山高中李沛澄（資料照）

高苑工商簡賀宇（資料照）

南山不輕敵 當心高苑人來瘋

光復靠著198公分喬楚瑜坐鎮禁區，團隊堅強防守成為攻城掠地最強武器，至今當對手得分低於70分，取得8勝1敗。賈凡認為，光復遇到強敵會刻意放慢節奏，若能再現8強扳倒松山打法，依舊有贏球機會。

男子組另一對戰組合，連6季晉級4強的南山高中對上南部代表高苑工商，雙方在8強賽時，南山大勝24分。南山主帥許時清認為，子弟兵要把節奏掌握好，不能輕易讓高苑上演「人來瘋」，才有機會奪下隊史第15張冠軍戰門票。

ＨＢＬ四強

ＨＢＬ四強

ＨＢＬ對戰組合

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/