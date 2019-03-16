亞洲青少年田徑賽》鏈球洪吉嫻 三級跳遠盛尹辰 首日摘金

女子鏈球洪吉嫻奪金。（田協提供）

田協5金目標快過半

盛尹辰（中）男子三級跳遠摘金。（田協提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2019年第3屆亞洲青少年田徑錦標賽昨天在香港將軍澳運動場登場，台灣隊首日就傳回捷報，女子鏈球洪吉嫻、男子三級跳遠盛尹辰先後奪金，單日2金進帳，田徑協會賽前設下的5金目標可望達標。

盛尹辰於亞青少摘金。（大會提供）

洪吉嫻教練父親 神預測擲63公尺

台灣好手洪吉嫻（中）擊敗中國、印度選手奪下女子鏈球金牌。（田協提供）

北科附工洪吉嫻在決賽擲出62公尺80佳績，締造個人最佳紀錄，也打破全U18全國紀錄61公尺16，現任北科附工教練的父親洪寶全親眼見證女兒摘下生涯首面國際賽金牌，欣喜若狂。

洪寶全是男子標槍改新制後首位全國紀錄保持人，他賽前就預測女兒可能擲到63公尺，並獲得前兩名，果然如他所預期，他也希望愛女能穩定訓練，讓高峰一路維持到全中運。

洪吉嫻表示，這是她繼世界中學運動會摘銅後，第二次入選國手，能拿到首面金牌，心情興奮難以言喻。

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男子三級跳遠決賽，來自新北市錦和高中的盛尹辰，最後一跳頂住龐大壓力，奮力躍出個人最佳的15公尺15，逆轉打敗中國選手，為台灣再添一金。

盛尹辰轉戰三級跳遠 「教練我愛妳」

盛尹辰去年全中運以2公尺04摘下高男組跳高金牌，但教練徐子茜認為他只有178公分，在跳高領域恐會受限，建議他改練三級跳遠，經過一段時間心理掙扎，他答應轉項，今年春季盃一鳴驚人，以15公尺08拿下生涯首面三級跳遠金牌。

盛尹辰賽後感謝徐子茜「豪賭」建議，他激動地說：「我做到了，謝謝您，我愛妳！」

徐子茜表示，勸說一個全中運跳高金牌選手轉練三級跳，的確承受很大壓力，不過她強調，盛尹辰很聰明，且身體協調性及心理素質都很棒，她會提出這項建議，就是希望他將來可朝國際發展。

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