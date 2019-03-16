新北市青年盃田徑錦標賽》台灣最速男 羨慕台灣最速國中生

楊俊瀚（右）與王偉旭（左）在200公尺男子組包辦一二名。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚昨天在新北市青年盃田徑錦標賽公開男子組200公尺決賽，以21秒24輕鬆摘金。新化國中小將魏浩倫則當著楊俊瀚面前，飆出個人最佳的21秒56，繼預賽跑出21秒61後，再度改寫楊俊瀚保持的國男組大會紀錄22秒05。

臺南市新化國中魏浩倫在新北市全國青年盃田徑錦標賽200公尺國中男子組，以21.56秒的成績打破楊俊瀚國中時期所創的大會紀錄。（記者陳志曲攝）

15歲的魏浩倫屢創佳績，上個月在港都盃成為200公尺最速國中生，青年盃二度突破大會紀錄。楊俊瀚表示，其實不記得自己曾有這項紀錄，不過看到魏浩倫的成績確實很羨慕，應該是他在念國中時夢寐以求的成績。

楊俊瀚勉魏浩倫進國家隊

21歲的楊俊瀚表示，每個人不同階段都有不同任務，希望魏浩倫的好成績可以延續到成人賽事，未來也能加入國家隊，「那才是真正的開始，可以與世界好手競爭。」期待魏浩倫未來成為接力隊一員。

楊俊瀚接下來將參加下週六在台中登場的原住民運動會，也預告將是個人今年100公尺首戰。

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