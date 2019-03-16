MLB》大聯盟海外開幕戰 一朗返鄉「準備震動東京巨蛋」

鈴木一朗（圖中）回到日本，受到粉絲歡迎。（取自網站）

水手第2戰先發 菊池開心與偶像同台

菊池雄星（圖中戴帽者） 回到日本，受到粉絲歡迎。（取自網路）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕水手隊將於20、21日與運動家進行海外開幕戰，地點就在東京巨蛋，30名水手球員昨已搭機赴日，很多人都是初體驗，對鈴木一朗和菊池雄星卻別具歷史意義，因為這很可能是一朗退休前在家鄉最終戰，甚至是27年職棒生涯的告別秀。

兩場比賽皆在台灣時間下午5點35分開打，首戰是水手岡薩雷茲強碰運動家費爾斯，第二戰則是菊池雄星對上艾斯查達，儘管主場球隊是運動家，但球迷都聚焦在一朗身上，尤其菊池從小就崇拜「朗神」，終於有機會與偶像在大聯盟賽事同台。

低調的一朗不願多談，隊友則是很期待，回想一朗前次於2012年隨水手出征東京，菊池說，當時真的很瘋狂，這次一朗回來也將引起球迷轟動，造成東京巨蛋震動搖晃，「無法想像會發生什麼情況，應該會有前所未見的事吧！」

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一朗昨抵達羽田機場時，約300名粉絲接機，還大喊：「一朗，歡迎回來。」

45歲的一朗今年熱身賽狀況並不理想，出賽12場共25打數只敲2安、吞9K，另有1盜、3保送，打點和得分各2分，打擊率不到1成，但教頭瑟維斯保證會讓他在東京上場；只是返美後，對於以年輕選手為主、正在重建的水手而言，一朗已不太可能搶進25人名單。

基襪遠征倫敦 林子偉有望參與歷史

今年大聯盟例行賽還將首度遠征倫敦，6月29、30日上演經典「基襪戰」，林子偉有望參與歷史，而根據售票網站StubHub統計，這也是本季目前最暢銷的賽事。

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