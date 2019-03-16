MLB》大聯盟60勝 陳偉殷、達比修尬誰先

達比修有今年邁入旅美第8年，叩關美職生涯60勝。（今日美國）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕分別效力馬林魚、小熊的陳偉殷、達比修有，2009年皆曾在日職拿過防禦率王，2012年同年挑戰大聯盟，今年邁入旅美第8年，也都要叩關美職生涯60勝。

陳偉殷與達比修早有機會挺進60勝，但殷仔去年因傷調整至4月底才復出。（今日美國）

在大聯盟累積逾60勝的亞洲投手僅6人，包括朴贊浩（124勝）、野茂英雄（123勝）、黑田博樹（79勝）、王建民（68勝）、田中將大（64勝）、岩隈久志（63勝），陳偉殷和達比修各以59勝、57勝緊追在後。

其實陳偉殷與達比修早有機會挺進60勝，但殷仔去年因傷調整至4月底才復出，且客場成績落差大，達比修也受傷缺陣多時，幸好兩人今年春訓都能保持健康，只是殷仔先發或中繼的定位引發討論，達比修仍是先發輪值不動成員，誰先到達60大關也是焦點。

依小熊輪值，達比修可能扛第2或3號先發，台灣時間3月31日或4月1日迎戰前東家遊騎兵，昨熱身賽已先碰頭，他對遊騎兵4局挨3安、失1分，飆5K卻也有4次四死球，小熊以2：1獲勝。

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達比修防禦率2.45，狀況不錯，速球也能投到94至96英里，但他認為控球還要再調整；陳偉殷則是今天凌晨先發出戰勇士。

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