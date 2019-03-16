NBA》暴龍兩度打敗湖人 「恐詹症」有解

林書豪轉隊後，昨天第2次先發，整體表現較上次理想，暴龍終場打敗湖人，本季第49勝到手。（美聯社）

轉隊後第2次先發 豪哥表現佳

〔記者粘藐云／綜合報導〕暴龍昨主場對決湖人，林書豪迎來轉隊後的第2次先發，整體表現較上次理想，加上暴龍團隊投進16顆三分球，終場以111：98獲勝，本季第49勝到手。

暴龍前役爆冷輸給墊底的騎士，昨全隊上緊發條，全場投進16顆三分球，一哥雷納德攻下全隊最高25分，西亞卡姆進帳15分；在羅利腳踝不適下，林書豪先發上陣，三分球5投1中，攻下9分、7籃板。

值得一提的是，暴龍過去3年季後賽都遭詹姆斯率領的隊伍擊潰出局，本季詹皇轉戰湖人後，暴龍兩度迎戰湖人都收下勝利，且已連續4季在例行賽橫掃湖人，取得對戰9連勝。

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今年兩度擊敗湖人，暴龍的「恐詹症」看似有解，總教練納斯說：「我不確定他離開是否幫助到我們，但這也讓東部的競爭態勢更加有趣，過去要想辦法擊敗他，現在得面臨不同的關卡。」

詹姆斯昨砍下全隊最高29分，由於湖人與季後賽漸行漸遠，球隊也將限制他的出賽時間，他說：「對我來說，這是精神上的挑戰，因為我習慣待在場上，特別是我健康的時候。」

但詹姆斯也強調，由於球隊戰績不佳，這是管理階層及訓練師的考量，他會尊重。

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