亞洲青少年田徑賽》跳遠、十項全能雙銀 跳高、鐵餅鍍銅

台中市惠文高中何奎霖打破個人最佳紀錄，以7公尺48並拿下銀牌。（取自大惠官網）

男子十項全能，永仁高中杜昌煥（右）也以個人最佳6268分獲得銀牌。（田徑協會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕中市惠文高中何奎霖昨天在第三屆亞洲青少年田徑錦標賽男子跳遠決賽，最後一跳被中國選手吳國航以7公尺63超越，最終以7公尺48屈居銀牌。台灣隊再進帳2銀、2銅，目前累積2金、2銀與2銅，在獎牌榜排名第四，今天最終日將力拚達標5金。

何奎霖賽前就設定打破個人最佳紀錄7公尺34，並拿下獎牌，儘管無緣金牌，但可以在人生第一場國際賽就締造個人最佳，感覺很棒，因為已經低潮很久。教練蔡欣憲透過網路觀看直播，愛徒突破最佳紀錄的當下讓他流下感動淚水。

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男子十項全能，永仁高中杜昌煥也以個人最佳6268分獲得銀牌，僅次於印度選手烏薩德的6952分。

接觸田徑8年的杜昌煥，國一時100公尺僅跑16秒，他一路跟著教練楊清隆苦練，逐漸進步，雖然這回沒能摘金回報教練，他霸氣地向教練預告，「欠你的金牌，全中運時還你。」

198公分的桃園高中傅兆玄昨在男子跳高決賽以2公尺14獲得銅牌，同樣締造個人最佳，前兩名則由中國選手陳龍、馬佳包辦，其中陳龍以2公尺20打破大會紀錄。

傅兆玄的教練陳鴻傑也全程觀戰，期盼子弟兵全中運再加油，早日超越他的個人最佳紀錄2公尺20。

北市大同高中黃諾亞在男子鐵餅決賽也以54公尺93獲得銅牌。

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