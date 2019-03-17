中職》獅吼悍將秀火力 陳傑憲、高國輝開轟

悍將高國輝7局上開轟得1分。 （記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕距離中職30年開季只剩1週，統一獅和富邦悍將昨公辦熱身賽投、打都有亮點，不但雙方先發投手羅里奇和陳仕朋都繳出5局好投，陣中球星陳傑憲和高國輝也各轟出公辦熱身賽首轟，再加上坐在休息室勤做筆記的王建民，都讓這場「熱身賽」效果十足。

獅隊陳傑憲6局下敲出陽春砲。（記者黃志源攝）

獅隊昨派出36歲的羅里奇迎戰悍將21歲陳仕朋，雙方雖有年齡差，但都是5局無失分，也都無關勝負。獅隊6下靠著隊長陳傑憲陽春砲，及27歲大齡菜鳥林祖傑敲二壘安打後先靠滾地球跑上三壘，再利用暴投回壘得分；悍將則只靠高國輝在7局上開轟得1分，終場獅以2：1贏球。

羅里奇開季投哪天都OK

羅里奇去年12勝居球隊之冠，還以防禦率3.17在聯盟稱王，「蔗總」黃甘霖表示今天將決定他和江辰晏投開季1、2戰的順序。羅里奇倒是老神在在地說：「不管是投週六或週日，我都準備好了。」他去年季後賽和另一洋投瑞安討論變速球的握法，也在季後勤練，今年對左打者已收到成效。

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陳仕朋則是悍將開季先發輪值的候選人，他今年春訓受到二軍投手教練王建民的特別指導，建仔有告訴他壘上有人的狀況，並幫他調整投球重心。王建民預訂月底返美，昨也現身悍將休息室做紀錄，稱職扮演教練角色。

今年簽下3年複數年合約的陳傑憲，月薪來到40萬，他表示全壘打可遇不可求，不會一味追求長打，而是扮演好第一棒須上壘率高的角色。高國輝曾達成全壘打王三連霸，過去兩年因傷導致出賽和全壘打數都銳減，他今年遭減薪22.5萬至52.5萬後，希望能找回過去好的手感，把失去的討回來。

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