中職》先發卡位3搶1 潘威倫很認分

潘威倫（資料照）

〔記者倪婉君／台南報導〕身為中職135勝的最多勝投手，37歲的統一獅潘威倫卻未必能在開季時拚得一席之地，必須和其他兩名年輕投手「3搶1」，對此他很認分，「我不會想太多，就做好自己該做的事。」

對於今年開季先發輪值，「蔗總」黃甘霖考慮「2洋3土」的模式，讓本土投手能占據3個先發席次，目前兩個席位已確定是江辰晏和施子謙，另一席則由王玉譜、劉軒荅和潘威倫3搶1。

蔗總表示不能保證潘威倫開季一定有先發席次，「因為名額就這樣而已啊。」目前規劃是19日讓潘威倫和王玉譜各投一場先發，因為那天兩地有比賽，除了在斗六有熱身賽，二軍也有比賽。

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潘威倫去年春訓狀況很好，還是蔗總規劃的開幕戰先發投手，卻在練習時出現右腳肌腱撕裂傷，也讓他去年只有1場一軍先發紀錄。今年傷癒復出，生涯累計289場先發的潘威倫，也要挑戰300場先發壯舉，但目前卻面臨開季卡位大挑戰。

對於現實狀況，潘威倫坦然面對，但他表示今年調整至今狀況都不錯，「感覺就是整個春訓到現在，都還順順的，有時候擔心量沒辦法負荷，但現在都很好。」這位中職最具代表性的投手若能在中職30年東山再起，勢必是另一佳話。

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