中職》陳琥2局被打爆 痛失先發移二軍

陳琥僅投1.1局就挨5安、失6分。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕陳琥昨天首次在公辦熱身賽登板，卻連2局都投不完，中信兄弟開季第5號先發也已確定，由術後復出的黃恩賜搶下。兄弟才打2局就被6分落後套牢，以5：8敗給派二軍陣容應戰的桃猿。

翁瑋均 （記者黃志源攝）

兄弟開季只登錄2名洋投艾迪頓、萊福力，與蔡齊哲、楊志龍確定進入先發輪值，第5號先發由陳琥、黃恩賜競爭，這場是教練團評估陳琥的重要依據，但他開賽才投9球就連挨3安失2分，第2局開局又連投2個觸身球，僅投1.1局就挨5安、失6分。

兄弟總教練伯納指出，去年剛來兄弟看到的陳琥，有種鬥犬般的氣勢與鬥志，目前在他身上卻看不到，感覺比較安逸，這場也投得很掙扎，以現況來看，第5號先發應是黃恩賜，陳琥需要點時間修正，開季先去二軍調整，希望能把那種氣勢與鬥志找回來。

翁瑋均好投助猿奪勝

猿隊在翁瑋均6局失2分的好投帶領下，以公辦熱身賽首勝迎接一軍主力自日返台。代理總教練林振賢表示，即便其他3隊都是一軍陣容，二軍球員仍很珍惜本週4場比賽，每場都戰戰兢兢，但不會妄自菲薄，「球是圓的，打了才知道。」

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翁瑋均2月初在石垣島對羅德交流賽首戰擔任先發，只投1局就狂丟7分，返台後記取教訓重新出發，這場用88球投完6局無四死球。他表示，結果雖是好的，但被擊出9支安打，主要是不再閃躲打者，對決的欲望較強，希望從熱身賽看到缺點。

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