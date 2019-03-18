運動家猛攻火腿 金子弌大飆9K止血

日本火腿昨派有原航平先發，控球卻出狀況，4局失4分承擔敗投。（美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕為了20日起在東京巨蛋與水手的海外開幕戰，運動家昨晚先與日職日本火腿交手，王柏融未上場，澤村賞投手金子弌大（金子千尋）則展現K功，中繼4局飆9K無失分，但運動家靠著3局上灌3分，以5：1獲勝。

火腿由有原航平先發，控球卻出狀況，1局上就被葛洛斯曼揮出三壘打，又連投2保送，運動家靠主砲戴維斯滾地球先得1分，3局上又安打連發，有原連挨5安、掉3分釀成傷害，包括戴維斯直擊全壘打牆的深遠二壘打，再攻下1分。

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日本火腿鬥士隊澤村賞投手金子弌大（金子千尋）展現K功，中繼4局飆9K無失分。（取自日本火腿鬥士隊推特）

有原4局被敲7安、失4分，另有2K、4保送，承擔敗投；金子第5局接手後，一登板就K掉戴維斯搶回氣勢，中繼4局雖挨3安、3保送，卻也賞給運動家9K，成為一大亮點。

有原航平先發丟4分

扛4棒DH的戴維斯4支2、2打點，愛吃拉麵和壽司的他，賽後特別感謝遠征日本的機會，能表現給球迷看，也對自己的揮棒很滿意。只是運動家不像水手有一朗加持，此役觀眾僅2萬6198人，比午間的水手、讀賣巨人之戰少了2萬人。

運動家、水手今天繼續在東京巨蛋進行熱身賽，上午11時是運動家左投安德森先發對抗火腿，晚間6點則是水手出戰巨人，將由「國王」赫南德茲先發，一朗暌違7年返鄉首安能否出爐，也令人期待。

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