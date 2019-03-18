林彥廷、高錦瑋扮雙核心 「全勝」能仁封王

林彥廷（右）以24分、18籃板，完成個人生涯第10次「雙十」，同時也奪下冠軍戰MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽昨在台北小巨蛋吸引爆滿球迷進場觀戰，能仁家商靠著林彥廷、高錦瑋包辦全隊於末節的16分，率隊以57：50擊敗強敵南山高中，繼101學年度後，再次17戰全勝封王，更替主帥林正明拿到執教能仁逾10年的首座冠軍金盃。

HBL高中籃球聯賽男子冠軍戰在小巨蛋舉行，破萬民眾進場觀戰。（記者陳志曲攝）

高錦瑋扮「第4節先生」

HBL男子組決賽，能仁打敗南山，以17戰全勝之姿封王。 （記者陳志曲攝）

林彥廷昨繳出24分、18籃板驚人數據，榮膺冠軍戰MVP實至名歸；高錦瑋進帳15分、6籃板及5助攻，其中第4節接管戰局，單節獨拿12分，成為另一奪冠功臣。他說：「我前3節打得很悶，如果不跳出來就真的沒機會了。」

高錦瑋在末節接管戰局，是能仁奪冠的關鍵功臣。 （記者陳志曲攝）

林、高重演「聯手制霸」

值得一提的是，林彥廷、高錦瑋在104學年度JHBL國中聯賽幫助花蓮自強國中奪冠，如今又再度攜手制霸高中籃壇，林彥廷笑說：「我真的覺得高錦瑋很棒，我大學一定還要繼續跟他同隊。」

林正明執教能仁逾10年首冠

昨全隊都衝至場中央激動慶祝奪冠時，一旁的林正明更有一番感觸，因能仁在101學年度、102學年度完成2連霸時，他剛好至SBL裕隆隊擔任執行教練，經過逾10年等待，終於榮升HBL「冠軍教頭」。

林正明第一時間分別擁抱高錦瑋、林彥廷，深刻表達對2人的感謝，他說：「高錦瑋真的很認真，尤其當另一控球後衛游艾喆受傷後，我超怕他受傷，他只要受傷我們就會垮掉，至於彥廷這次雖然還是忙來忙去，但終於都忙對了，贏球同樣功不可沒。」

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南山從首節領先，卻因末節擋不住高錦瑋、林彥廷的猛攻種下敗因，無緣與女籃同日奪下雙冠，賽後不少球員都難過流淚，只能在下季捲土重來，再拚隊史第8座冠軍。

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