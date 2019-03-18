HBL》「左右戰局」MVP 林彥廷完美結尾

能仁高三生林彥廷（右）奪男子MVP，為高中生涯劃下完美句點。左為拿下女子組MVP的南山高中李吟娸。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕林彥廷昨在107學年度HBL男子組冠軍戰，驗證自己是為關鍵而生的球員，以24分、18籃板，完成個人生涯第10次「雙十」，籃板更寫下新猷，率能仁家商成功制霸，並奪冠軍戰最有價值球員，為高中生涯劃下完美句點。

186公分的林彥廷擁有出色彈跳、投籃能力，屬於天生打籃球的料，但經常被教練林正明點評不知為何而忙。

林彥廷在12強複賽場均僅8分，甚至連3場得分個位數，當時隊友慶祝全勝晉級8強時，唯獨他意志消沉，心情低落，但他明白教練一切都是為他好，也相信自己最終能在關鍵時刻爆發，扮演左右戰局的人物。昨他上半場又被罵，心情一度受影響，但想到助理教練楊政倫說過：「一個好球員，就是能很快調適好心情再出發。」

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林彥廷隨即在下半場揮別被罵的苦，在場上變得更沉著，努力拚防守及衝搶籃板，果然扮演奪冠的關鍵人物。他搞笑表示：「其實我還是比較適合魯莽，冷靜的事情還是交給高錦瑋、丁冠皓好了。」

與林彥廷共當戰友6年的高錦瑋透露：「我覺得林彥廷是球隊最辛苦的人，他不只練球、做重量都認真，上場又要得分或搶籃板，真的很謝謝他的付出。」

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