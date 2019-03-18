南山隔19年封后 破永仁不敗身

總統蔡英文（右）到場欣賞HBL高中籃球聯賽女子冠軍戰。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽女子組冠軍戰，南山高中在後衛李吟娸、陳靳豫萱合砍37分帶領下，以65：61擊敗本屆不敗之師永仁高中，奪下隊史第2冠，南山前次奪冠已是88學年度。

南山擊敗「不敗之師」永仁，暌違19年終於在HBL封后，全隊激動抱在一起。（記者陳志曲攝）

總統蔡英文昨也特別親臨現場觀戰，為球員們加油，她表示，難得的高中籃球盛會，來感受一下校園的熱情氣氛，過去自己學生時期體育風氣並未如此興盛，樂見台灣籃球的發展。

李吟娸、陳靳豫萱合砍37分

南山教練李陸臻透露，去年球隊到北京比賽，發生衝突事件，第1次讓她看到南山的團結，當時主角是楊秀琴，「這次冠軍賽也是因楊秀琴受傷，而讓全隊團結起來。」她認為，壓力在對手身上，球員反倒能放開來打，隊上每個人在她心中都是MVP。

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昨擔綱控衛的李吟娸繳出19分、10助攻，陳靳豫萱18分次之，談起去年衝突事件，李吟娸說：「隊友們就像一家人，有人被欺負或受傷，我們都會為她站出來。」她也提到，先前參與U18亞青女籃培訓，受到普門教練廖哲億的提點，讓她收穫不少，臨危受命頂上控衛一職，也不會亂了陣腳。

永仁錯失冠軍盃 球員哭紅眼

永仁本屆一路連勝，卻輸在最後一場，與冠軍失之交臂，賽後球員都哭紅雙眼，昨砍下全場最高28分的林佳蓉說：「雖然輸了，但我們學到很寶貴的一課。」教練時超傑則表示，未來會加強球員關鍵球的處理，這也是球隊得學習之處。

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