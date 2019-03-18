李吟娸「雙十」MVP 不用減重了

李吟娸（右）在女子組決賽繳出「雙十」成績，拿下女子冠軍戰MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕李吟娸昨在高中最終戰以19分、10助攻，繳出HBL生涯第2次「雙十」，率南山高中奪107學年度女子組冠軍，她不只榮膺冠軍戰最有價值球員，更能暫別控制體重所產生的煩惱。

166公分的李吟娸屬手臂肉肉的女生，曾被形容有「吸空氣就胖」體質，最重體重達66公斤，但教練團要求得降至60公斤才及格，使她得戒甜食、有糖飲料。

為控制體重，李吟娸每次放假回家不能品嚐媽媽愛的料理，偶爾嘴饞吃消夜，還要找妹妹李盈潔去夜跑，就怕回到球隊量體重超標。

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此外，在苗栗大倫國中屬頭號得分戰將的李吟娸，早習慣一球在手、樂趣無窮，但進入高中，持球時間卻大幅下降。不過，後場夥伴楊秀琴日前受傷，李吟娸決賽2戰彷彿打通任督二脈，能穩定控制進攻節奏或用得分幫助球隊。她笑說：「其實我是需要持球時間較多的球員，這2戰打得比較自在，但得分、傳球之間還能拿捏得更好。」

如今，李吟娸不用再為減肥或缺少持球時間煩惱，昨獲MVP光環加持，她說：「冠軍是靠團隊一起努力而來，MVP只是我這場表現比較好。」

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