高苑破「蛋」奪季軍 15年最佳

高苑吳忠宏（右）砍全隊最高17分，助隊拿下季軍。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕高苑工商昨在107學年度HBL男子季軍戰，包括高二中鋒吳忠宏斬獲全隊最高17分，團隊共10人進帳分數，以89：60大勝光復高中，取得隊史於台北小巨蛋首勝，以及繼92學年度後，暌違15年的季軍。

吳忠宏「改頭換面」飆17分

191公分的吳忠宏本季因態度問題被拒於12人名單外，直到12強被登錄，不僅8強表現漸入佳境，昨更展現高水準，數據略勝光復198公分「喬神」喬楚瑜9分、11籃板，成為綠衫軍終結小巨蛋5連敗的最大功臣。

光復本季12強複賽擊敗泰山高中、東山高中等勁旅，8強爆冷扳倒強權松山高中，前天4強賽更讓能仁家商嚇出一身冷汗，即使昨不敵高苑，第4名仍是隊史新猷，更無損本季譜出的驚奇之旅。

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光復第4 創隊史新猷

至於光復主帥陳定杰為高苑女教頭田本玉昔日子弟兵，田姊透露：「陳定杰是我帶出來的球員，高中畢業開始跟著我學當教練，看到他率光復打進4強，他真的是我的驕傲。」

不過，光復本季兩度碰上高苑，平均輸分達26.5分，陳定杰打趣表示：「我下季目標就是在老師手上拿到一勝。」

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