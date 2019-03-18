連文鈴7顆三分彈 普門季軍

普門連文鈴狂飆7顆三分球，助球隊拿下季軍，也成功搶下新人后。 （記者陳志曲攝）

連文鈴搶下新人后

〔記者粘藐云／台北報導〕上屆女子組冠軍普門中學，昨在季軍戰收拾起前役落敗的心情，迎戰北一女中，在高一連文鈴狂飆7顆三分球的帶領下，以70：59獲勝，收下季軍。

普門高一的連文鈴，昨飆進7顆三分球，攻下全隊最高21分，且她在本屆表現突出，場均11.1分、4.1籃板、2.6抄截，成功摘下新人后。她透露，之前就已把目標放在此，也和教練討論過，「億哥鼓勵我去爭取，因此打起來更有企圖心。」她表示，拿下新人后不會以此自滿，未來會更努力，把冠軍要回來。

展望明年賽季，普門陣中仍有「新人后」連文鈴及亞青國手陳芷英、李宜樺，競爭力十足，教練廖哲億保守地說：「競爭性還是有，但也得看新學年度的新生與學姊們的磨合。」至於隊長人選，廖哲億笑說，還沒有想法，也不排除選出雙隊長。

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北一女宋淑萍5顆三分球

北一女從去年跌出8強，到本屆重返小巨蛋，歷經低潮後重新爬起，教練駱燕萍表示，這2場比賽對北一女而言非常重要，「我相信站上決賽舞台的氣場是可以延續的，明年我們會再回來。」昨北一女宋淑萍投進5顆三分球，攻下全隊最高15分。

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