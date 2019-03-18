SBL》扮第四節先生 陳昱瑞射翻台啤

台銀狀元陳昱瑞（左）第四節2記關鍵三分彈，獨拿8分，率隊扳倒龍頭台啤。 （記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕墊底的台銀昨迎戰龍頭台啤，結局卻出乎意料。台銀全場一路壓著對手打，最大領先達15分。台銀狀元陳昱瑞扮演「第四節先生」，單節2記關鍵三分彈，獨拿8分，率隊85：80獲勝，喜迎本季第8勝。

台銀陳順詳（左二）與台啤張羽霖（左三）在第四節發生肢體衝突。 （記者羅沛德攝）

台銀外線砲火優於台啤

台啤球員賽後為前來加油的球迷簽名。（記者羅沛德攝）

台銀此役靠著外線砲火轟垮對手，全隊28投13中，遠優於台啤的22投5中，雖然末節最後2分鐘內遭對手打出15：4的反撲，但仍驚險守成，本週2戰全勝。

台銀總教練韋陳明表示，「台銀缺乏頂尖後衛，緊要關頭容易自亂陣腳，因此，我特別將暫停留在最後才用，所幸球隊頂住壓力，拿下重要的勝利。」

選秀狀元連5場得分上雙

台銀菜鳥陳昱瑞，進入3月後表現極佳，連續5場得分上雙，其中有3場轟破20分，強勢問鼎新人王。韋陳明也盛讚，選到陳昱瑞就像挖到寶，除了進攻能力出色外，防守判斷力和敏銳度也佳，對於一名新人而言相當罕見。

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台啤僅領先勇士半場勝差

台啤戰績下滑至20勝12敗，領先第二名的富邦勇士僅剩半場勝差，主帥周俊三認為，「這場敗仗是很大的警惕，對方的拚勁和求勝心遠勝於我們，加上外線手感不佳，失誤過多，種下敗因。」

台啤雖吞敗，但人氣仍不減，本週第二度舉行主場日，賽後舉行球星簽名會，吸引球迷大排長龍，簽了近一個小時，人潮才逐漸退去。

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