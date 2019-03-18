環台賽》盧紹軒披藍衫 地主當二哥

盧紹軒環台賽首日披上象徵亞洲第一的藍衫。（自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣年度自由車盛會，2019年國際自由車環台賽，台灣隊首戰就傳回捷報。盧紹軒在領先集團衝刺超過50公里，在全場3個衝刺點中，拿下1個第一，2個第二，進帳11分衝刺點，最終1小時45分26秒完賽，再靠著衝刺點減秒，總成績衝上第二，同時披上象徵亞洲第一的藍衫，台灣的團隊總成績也高居第二，大獲全勝。

25歲的盧紹軒去年在台北市站就曾在3人領先集團獨推60公里，最終拿下總成績第6，但當時日本小將岡本隼一口氣包辦所有領騎衫，盧紹軒只能「代披」藍衫，但今年不再遺憾，貨真價實，藍袍加身。

連續三年當上國手參與環台賽的盧紹軒表示，「總算拿下個人第一件領騎衫，揚眉吐氣，但困難的挑戰還在後頭，期盼能一路穿到第五站。」

請繼續往下閱讀...

首站台北市站總長83.2公里，車手從台北市政府前出發，途經松高路、仁愛路樹蔭大道、至國家一級古蹟景福門後折返，總共繞行8圈，單圈10.4公里，是經典的城市繞圈賽。

台灣隊賽前設定由衝刺高手彭源堂和杜志濠突圍，可惜遭對手鎖定，第一次攻擊失敗，之後改變計畫，盧紹軒趁勢殺出，第4圈小將王景徽也成功突破，形成5人的領先集團，台灣隊也進帳大量的衝刺點積分，是總成績衝上第二的關鍵。

城市繞圈賽並無艱難的爬坡，最終形成大集團集體衝刺，哥倫比亞曼札納車隊的布萊恩驚險以毫米之差，拿下單站冠軍，披上黃衫。

盧紹軒以3秒之差，與黃衫擦肩而過，一度單飛的王景徽則拿下總排名第5，馮俊凱與彭源堂分居11和13名。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/