環台賽》王景徽卡位助攻 恐成告別作

我國好手王景徽（右）與盧紹軒在環台賽首日位居領先集團。（自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕年僅22歲的王景徽是本屆台灣隊年齡最小且資歷最淺的車手，卻在2019年環台賽立了大功，在比賽約40公里時成功突圍，與隊友盧紹軒會合，形成5人的領先集團，台灣隊靠著人數優勢，掌控大局，總共進帳20分的衝刺積分。

就讀台北市立大學大四的王景徽，是全隊唯一沒有職業車手身分的隊員，但昨展現過人的臨場反應，在第2個衝刺點，技巧性的卡住追擊的香港車手，將內側車道讓給盧紹軒，兩人也順利在此點拿下前2名。

王景徽表示，「我們團結一心，不在乎個人成績，唯一的目標就是不讓亞洲選手超越，最少要守住藍衫。」

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排灣族的王景徽家境並不富裕，畢業後將面臨抉擇的十字路口，他無奈地說，「當然很想繼續騎車，但不可能一直靠家人養，若沒有待遇較好的車隊，環台賽可能就是我的告別舞台。」

至於第一次披上台灣隊戰袍的杜志濠，則擁有強力的應援團，杜媽媽替愛子加油，特別訂製了100件紅色的加油T恤，免費送給現場的觀眾，每繞行一圈，就能聽到熱情的加油聲，也讓他成為此站人氣最旺的車手。

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