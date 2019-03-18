奧斯丁首局自爆 回神強壓小猿

統一獅先發奧斯丁賽後「自首」，第1局隊友打太久，坐在那邊沒有熱身，第2局才進入狀況。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅昨以12：4大勝桃猿二軍，目前在公辦熱身賽取得4勝0敗戰績，先發投手奧斯丁第1局就失3分，但整體表現讓「蔗總」黃甘霖放心；獅隊目前開季先發輪值傾向「2洋3土」策略，且去年來台追夢的日籍投手知念廣彌有機會開季就在一軍。

自首首局等太久沒熱身

由於桃猿一軍前天才從日本和羅德進行交流賽返台，昨在台南球場仍以二軍迎戰獅隊，今天一軍才會到斗六和中信兄弟對戰。面對桃猿二軍，獅隊雖然大勝，但第1局其實兩隊投手都很掙扎。

奧斯丁第2度在公辦熱身賽登場，他在隊友1局上攻5分後，1局下就被敲5支安打外加1保送失3分。奧斯丁賽後「自首」，第1局有件事做錯了，球隊進攻25至30分鐘，他就坐在那邊沒有熱身，後來他告訴自己要專注一些，第2局才進入狀況。

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奧斯丁目前和羅里奇都在開季先發輪值，但蔗總表示由於另一洋投瑞安肩膀緊繃，如果這幾天觀察之後，仍然無法趕上開季，可能就會讓知念廣彌登錄一軍。29歲的知念去年自費來台測試，於3月中正式加盟，並於一軍出賽1場，今年雖仍定位第4號洋投，但如今出現變數，可能會讓他提早亮相。

知念有機會開季上一軍

知念昨在7局登板投1局飆2K無失分，蔗總表示若真的讓知念登錄，可能會讓他在牛棚待命，定位在第6局上場，「目前我們後援像是黃峻彥和江承峰都受傷，可能讓知念來投第6局。」

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