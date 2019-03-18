連2年投主場開幕戰 江辰晏接班嘟嘟

江辰晏（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅總教練黃甘霖昨天宣布，24日台南主場開幕戰先發將由江辰晏連兩年擔綱，不但希望他延續去年好投，還點名他接班潘威倫；對於接班「本土一哥」，江辰晏靦腆以對，但希望能投出自己的價值。

中職30年將於23日在桃園球場開戰，「蔗總」黃甘霖宣布今年首戰將由洋投羅里奇主投，對方則可能由新洋投李茲應戰。至於隔天24日台南主場首戰，蔗總直言：「主場開幕戰，當然要留給本土投手。」

23歲的江辰晏去年首度扛起球隊開幕戰，在台南主場迎戰富邦悍將拿下6局失1分勝投。今年地點、對手都不變，江辰晏的心態也很一致：「就是全力以赴！」並強調其實投哪一場都沒差，就是把自己準備好。

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去年繳出8勝4敗、防禦率3.46成績，江辰晏今年獲球團加薪肯定，簽下月薪分為24萬、26萬的兩年複數年合約，他認為目前對球的掌控力變好，也希望能夠投出價值。只是對於蔗總欽點他接班本土一哥，江辰晏笑說：「沒有啦！」只期盼能把份內工作做好。

37歲的潘威倫曾9度擔任球隊開幕戰先發投手，是隊史紀錄保持人，去年原本也有機會扛下重任，卻因春訓受傷無緣達成。目前潘威倫尚未確定開季能進入先發輪值名單，蔗總表示目前除了羅里奇和江辰晏的出賽確定外，3至5號先發的順位還未確定，也因洋投瑞安的肩膀出現緊繃，開季有可能採「2洋投3土投」模式，潘威倫要和王玉譜、劉軒荅爭搶名額，明天熱身賽都將出賽，視表現決定開季定位。

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