5年空窗期 潘耀傑換來珍惜

潘耀傑（記者黃志源攝）

不愛和張進德比較

〔記者倪婉君／台南報導〕曾反感一直被拿來跟張進德比較，還曾放棄大好的旅美機會，更因年少輕狂有過5年多的棒球空窗期，如今25歲桃猿捕手潘耀傑走過兩次右肩動刀的傷痛，對失而復得的棒球人生只有珍惜。

「為什麼要拿我們兩人做比較，以前就有點反感。」潘耀傑和去年季後轉戰巨人小聯盟的張進德，是台中高農（現為興大附農）的同學，兩人在高中時都是中心打者，守備位置捕手又有重疊。但在高中畢業後，張進德以30萬美元簽約金加盟海盜，潘耀傑繼續升學卻休學，還一度連棒球都「休」掉。

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潘耀傑表示，高中時其實也有旅美機會，水手那時開出28萬美元簽約金，「就是因為年少輕狂，不會怕沒球打，也沒有想出國。」上了國立體大後，潘耀傑又因個人及家庭經濟因素只念1年就中斷，此後在工地工作3年，在麥當勞做外送1年半，又去當兵1年，就這樣浪費掉大好時光。

還好棒球之神沒有放棄他，2015年在當兵期間，潘耀傑為了看張進德在12強賽的打擊表現，雖耽誤到站哨時間被禁假，卻重燃棒球夢。「感觸很深，人家在拿棒子，我在拿槍。」退伍後和張進德講到這段經歷，「阿德還對我說，真假？你OK的啦！」

兩度動刀 開轟忍熱淚

儘管右肩關節唇在2016、2018年兩度動刀，潘耀傑不再輕言放棄，前天在公辦熱身賽開轟，他在休息室強忍感動的眼淚，「當下是想如果我之前有好好珍惜那些時間，或許我可以更早打出這支全壘打！」

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