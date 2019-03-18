悍將險勝兄弟 索沙開幕掛帥

富邦悍將蔣智賢（左）昨擊出陽春全壘打，回壘時與隊友慶賀。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕富邦悍將昨在公辦熱身賽展現「宇宙邦」的超級火力，全隊狂敲18支安打含2發全壘打，打完5局已經攢下11分的雄厚本錢，即便牛棚差點把領先分數揮霍殆盡，仍以13：12險勝中信兄弟，索沙確定擔任悍將開季首戰先發。

索沙昨投5局失2分，確定擔任悍將開季首戰先發。（記者黃志源攝）

蔣智賢、林哲瑄開砲

悍將一開賽就狂攻7人次搶下3分，4局上靠蔣智賢陽春彈追加第4分，5局上又在林哲瑄3分彈助威下，大舉進攻13人次鯨吞7分拉開比數，自6局下接手的牛棚卻差點花光最多10分的領先，靠終結者倪福德8局下提前登板，有驚無險拿下最後4個出局數。

悍將總教練陳連宏指出，賽前就設定索沙只投5局，雖被打6支安打失2分，與12日對Lamigo桃猿投6局挨5安失1分相比，內容並沒有相差很多，表現也還算穩定，24日在台南對統一獅的開季首戰，確定由他擔任先發投手。

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索沙表示，經過2場在公辦熱身賽先發，覺得中職是打擊夠強的聯盟，打者都很積極攻擊，但他已經準備好擔任開季首戰先發，期待在球季與打者對決，對於被封為「中職最強洋投」，他不覺得會有壓力，「大家一定會研究我，但我也會研究別人。」

悍將先發打線全員安打，第1棒陳品捷、第4棒蔣智賢都演出「猛打賞」，前6棒都有打點進帳，以林哲瑄4分打點最多，全隊在公辦熱身賽已敲5轟是各隊之冠，陳連宏認為，這場的打擊手感與節奏比前幾場好，希望保持下去。

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