擠進兄弟先發輪值 黃恩賜還有旅外夢

黃恩賜（資料照）

〔記者徐正揚／高雄報導〕加入中信兄弟1年多還不曾在一、二軍出賽的黃恩賜，今年將以第5號先發正式展開職棒生涯，他感謝球團耐心等他傷勢復元，期待能為球隊做出貢獻，每次上場都全力以赴，希望未來還有機會旅外。

黃恩賜進中職前最快球速有151公里，礙於右手肘傷勢影響旅外發展機會，2017年參加中職選秀又因體檢沒過重新談約，隨即接受韌帶置換手術，去年整季都在復健，今年首次參加春訓，最快球速已經回到147公里。

黃恩賜指出，昨天已被總教練伯納告知，開季將是第5號先發，當伯納恭喜他並詢問「準備好了嗎？」想到開完刀開始復健，發現每個位置都很競爭，每個人都不希望失去上一軍的機會，當下不敢做太多承諾，只強調會全力以赴。

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黃恩賜表示，能進入先發輪值當然開心，開季能上一軍就不要多想，每次上場都全力以赴，現在中職制度比以前好，雖然有點繞遠路，還是有機會旅外，「謝謝球隊很保護我，願意等我這麼久，該是做出貢獻的時候了。」

蔡齊哲連續2年進入開季先發輪值，他表示，過去常想太多，害怕投進好球帶被打，投得很開、很閃躲，今年春訓加強心理層面，擺脫負面想法，投球比較有侵略性，目標是整季都能固定先發，把去年做不好的都做好。

黃恩賜#

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