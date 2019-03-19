大專棒球聯賽》文化熬過傷病潮 今戰開南拚連霸

文化大學晉級冠軍戰。（記者林正堃攝）

開南大學闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）

南華、台灣體大爭季軍

〔記者林宥辰／台北報導〕107學年度大專棒球聯賽公開組一級昨天進行四強戰，開南大學強投吳俊杰率隊5：2力克隊史首度晉級四強的南華大學，文化大學曾柏融、蘇俊璋接力好投，3：0完封台灣體大。開南、文化今天將爭冠；南華、台體大則爭奪季軍。

尋求衛冕的文大，今年克服傷兵及低潮，今天要挑戰隊史第11座大專聯賽冠軍。前年奪下隊史首冠的開南，也有機會再進帳一座冠軍。

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文化大學昨派出曾柏融先發，封鎖對手台灣體大打線。（記者林正堃攝）

文化大學蘇俊璋接力好投，封鎖台灣體大打線。（記者林正堃攝）

文大連霸路坎坷，複賽最後一場逼和台體大才驚險晉級，昨再靠著兩位強投扳倒台灣體大，再闖冠軍戰。

文大總教練廖敏雄說：「雖然因為傷兵戰力有些不足，但球員已證明文大有一定的能力，他們打出一場感動的比賽，今天也希望能打出精彩內容，輸贏雖難說，但目標仍是冠軍。」

先發曾柏融 找回控球

曾柏融坦言，昨賽前他整體表現欠佳，特別是複賽面對嘉義大學投得不好，「很想彌補回來，這場控球還不錯，也不會有太大壓力，就是相信隊友。」

被教練形容為「強心臟」的蘇俊璋透露，今年打得特別辛苦，複賽時他和隊友先後得A型流感，只得抱病上場，之後他又因腸胃炎被迫休養，幸好四強前身體狀況恢復。

後援蘇俊璋 獲封強心臟

蘇俊璋在南英商工是主力先發，進文大後轉任後援，他說：「後援以指叉球為主，要加強滑球和曲球的控制力，大學至今尚未先發過，體能也需加強。」

開南去年雖然在四強戰輸球，仍收下季軍，今年靠著吳俊杰13次三振封鎖南華，今再戰冠軍賽。總教練郭李建夫說：「球員打到這裡也都盡力了，今天將繼續努力。」

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