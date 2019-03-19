大學名教頭 看好第五隊正面效應

開南大學總教練郭李建夫。（記者林正堃攝）

南華大學總教練蔡仲南。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕頂新集團積極籌備重返中職，今年選秀會有望參與，也牽動高中及大專業餘球界。開南大學總教練郭李建夫、南華大學總教練蔡仲南都認為，中職增隊對球員絕對是好事。

開南近幾年培養出不少好手，吳俊杰今年再度報名選秀、另一投手吳承諭則有國外球探關注。郭李認為，多一支中職球隊，不僅影響高中生意願，對大學生球員也有改變，「高中畢業若進大學，努力個兩、三年，覺得準備好了就能挑戰選秀。」

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開南投手吳承諭昨四強戰對上南華救援成功。（記者林正堃攝）

郭李也指出，對還沒準備好的高中生而言，先到大學磨練也是上策，「高中就有考慮選秀的球員，若到了大學實力也在其他人之上，透過養成之後，中職若多出機會，對他們來說會更有目標。」

蔡仲南建議：實力養好再挑戰

南華去年誕生校史首位職棒球員翁瑋均，他大一學業結束後，保留學籍挑戰選秀，首輪就被桃猿選中。蔡仲南說，職棒多出一隊自然是好事，但他還是建議球員培養好實力再挑戰，否則職棒汰換速度也很快。

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