萊福力5局無失分 「猿一軍」照K

中信兄弟陳子豪打下2分打點，助隊贏球。 （中信兄弟提供）

〔記者吳清正／斗六報導〕中信兄弟萊福力先發5局無失分，陳子豪和艾銳克各打下2分打點，以4：3擊敗Lamigo桃猿。

中信教頭伯納看好黃恩賜潛力，確定將他排入開季先發輪值。（中信兄弟提供）

萊福力被擊出2支安打都是內野安打，沒有讓猿隊上過得點圈，並連續解決最後7名打者，投出3次三振，沒有四死球。

中職公辦熱身賽，中信兄弟萊福力先發5局無失分，率隊擊敗桃猿。 （中信兄弟提供）

兄弟總教練伯納表示，萊福力表現非常優異，不但能妥善運用他的直球，變化球的控球也相當到位，因此能夠不失分。

黃恩賜確定開季先發

兄弟新人黃恩賜中繼3局，球速飆到151公里，被擊出6支安打失2分，雖然被安打偏多，伯納仍肯定他的實力，確定進入開季先發輪值。

伯納指出，面對猿隊這種強力打線，球的位置不夠好就可能被打，相信黃恩賜學到了一課，最重要的是投到56球，逐漸拉長到教練團想要的球數，確定會在開季先發輪值，但初期投球數不會像其他先發投手那麼多，畢竟他剛從手肘韌帶手術復出，教練團會小心控制他的投球數，黃恩賜是天賦非常好的投手，只要保持健康，一定會有很好的成績。

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黃恩賜表示，手術後還能夠回到投手丘，每一球都非常感動，不但復健很辛苦，現在投球還是會痛，但是這是必經的過程，自己必須去克服，並靠比賽去突破，找回最好的投球感覺。

猿隊先發投手史博威一開賽連投2次四壞球，陳子豪安打先馳得點，第2局史博威又先投2次保送，陳子豪安打再下一城，艾銳克高飛犧牲打追加1分。史博威投4局被擊出3支安打失3分、2分責失，投出4次四死球。

猿一軍公辦熱身賽「首亮相」

猿隊首度以一軍為主的陣容打公辦熱身賽，但是只有替補上場的陽耀勳打出2支安打，並打下猿隊第1分。

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