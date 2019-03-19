18歲邱丹冒出頭 一軍「候選人」

桃猿新人邱丹，有機會躋身開幕一軍名單。 （資料照）

〔記者吳清正／斗六報導〕年僅18歲的桃猿新人邱丹公辦熱身賽棒子火熱，打擊率將近6成，有機會躋身開幕一軍名單。

猿隊一軍陣容上週前往日本和羅德進行2場交流賽，前5場公辦熱身賽以二軍球員上場，昨一軍陣容回歸，邱丹仍先發擔任中外野手、第1棒，教練團想要觀察他的意味濃厚。

熱身賽打擊率5成56

邱丹的表現沒有讓教練團失望，2打數擊出1安打，5場公辦熱身賽共18打數10安打，打擊率高達5成56，打下4分打點。

請繼續往下閱讀...

總教練洪一中表示，因為之前沒有看到邱丹的比賽，所以把他和同樣在熱身賽打得不錯的黃敬瑋排定先發陣容，看看他們的表現，表現好的選手當然有機會進入開幕一軍名單。

邱丹高二就曾入選U18世界盃台灣隊，去年從普門中學畢業，中職選秀會獲得猿隊第3指名。雖然最近棒子火熱，他卻對守備比較有信心，他表示，高中時期面對任何投手都會積極主動攻擊，現在感覺只是傻傻地打，不過，學長們常常鼓勵他，技術沒有問題，缺的只是經驗和心理層面。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/