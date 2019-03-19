「招親」第5隊 新竹「端牛肉」

新竹市爭取職棒第5隊，將更新市立棒球場。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市立棒球場重建工程今年1月順利發包，而向中華職棒大聯盟申請成立第5隊的頂新集團董事長魏應充，今天將拜訪新竹市長林智堅，討論合作的可能性，為味全龍復出、第5隊球場做準備。

頂新今拜訪市長

林智堅肯定頂新集團為味全龍復活所做的努力，期許一起為台灣職棒環境努力，他非常歡迎也期待中職第5隊能落腳竹市。

林智堅說，市立棒球場是竹市棒球政策藍圖最重要的一塊，但市立球場已超過42年，有很多設施都已老舊，不符合職棒賽事需求，市府配合前瞻基礎建設計畫，爭取到8.7億元經費，1月發包後目前正進行規劃設計，預計5月招商。

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頂新集團日前已向中職申請成立第5隊，預定明年從二軍出發，目前已勘查斗六與澄清湖棒球場場地，主場場地仍未確定。

此外，新竹棒球場重新整修前的中職賽事，平均進場人數7043人，當年平均入場人數僅次於嘉義市的8410人，進場觀賽人數都高於澄清湖球場。

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