中職30系列》轉播戰國時代 「權利金」今不如昔

中職30年四隊主場有線電視轉播

電視轉播權利金是中華職棒最大的收入來源，甚至兩度因為權利金突然飆漲，分別導致球隊易主、台灣大聯盟成立、中職會長首次於任內請辭等事件。

儘管球賽常吸引滿場觀眾，但是各球團拿到的轉播權利金卻比獨家轉播時期還低。（資料照）

早年聯盟還付費轉播

中職於1990年開打，第1場比賽由台視轉播，當年有線電視尚未合法，三家無線電視台對職棒轉播興趣不高，象徵性地挑選場次錄影再於週末冷門時段播出，職棒元年還出現聯盟付費請電視台轉播的現象，球團也有「轉播會影響票房」的思維。

邱復生是改變中職轉播的關鍵人物，他先於1993年成立飛梭棒球台以跑帶方式轉播，開啟支付轉播權利金的先例。1994年有線電視系統開放，他又成立TVIS前身歡樂無線台，透過聯意製作公司以新台幣9000萬元取得1994-96年轉播權。

1995年簽天價轉播金15.4億

第1個轉捩點在1995年，和信集團的緯來以天價15億4584萬元取得1997-99年轉播權，得標後，俊國熊老闆陳一平先因協助年代爭取優先續約得罪各球團，後因取消該隊電視轉播委託權與各隊決裂，遭聯盟解除委任並停權1年，各隊也聯手安排俊國熊轉賣給興農。

請繼續往下閱讀...

年代失去轉播權後，與兩度被中職摒於門外的聲寶聯手，於1997年成立台灣大聯盟，開啟兩聯盟對抗時代，中職也因為職棒賭博爆發、時報鷹解散，1997-99年權利金修正為10億8207萬元，1999年再因三商虎、味全龍也相繼解散，2000-02年權利金跌至4億8000萬元。

兩聯盟合併後由緯來與年代平分轉播場次，權利金合計超過2億元，2005年起由緯來獨家轉播長達9年，權利金降至約1億6000萬元，季後還會因為收視率不佳調降實際金額。

第2個轉捩點是2013年，MP & Silva以21.4億元取得2014-20年轉播權，負責播出的博斯頻道先是在有線電視系統上架受阻，再因認為CPBL TV侵害權益，MP & Silva於7月以中職違約為由片面終止合約，中職會長黃鎮台於1週後為此請辭。

中職轉播自2014年下半季起，進入「隨人顧性命」的各隊自行授權時代，今年由緯來、ELEVEN、WinTV各自或策略聯盟轉播不同球隊比賽，雖是中職開打30年來首見，連同網路、手機、平板、MOD等收看管道的授權，部分球隊拿到的權利金總額卻比緯來獨家轉播時期還低。

（記者徐正揚）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/