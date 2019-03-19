對運動家敲長打 大王好HIGH

王柏融昨從運動家投手手中敲出二壘安打，賽後他對「大聯盟初體驗」也難掩興奮。（取自王柏融臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「第1次和大聯盟球隊對戰，很興奮、很好的經驗。」王柏融昨擔任火腿先發第5棒DH，在東京巨蛋從運動家投手巴西特手中敲出二壘安打，賽後他對「大聯盟初體驗」也難掩興奮。

運動家和水手明開幕戰

運動家和水手明天將進行海外開幕戰，前天和昨天則分別和日職球隊火腿、巨人進行熱身賽。王柏融前天沒有機會上場，昨則排進先發打序，也有了難得的交戰經驗。

25歲的王柏融之前因下半身緊繃休養9天未出賽，16日對羅德才復出但2打數未敲安，昨終於敲出傷癒復出首安，且是全隊唯一長打。王柏融前兩打席都遭到三振，6局下把握一、三壘有人機會、打回球隊第3分，累計3打數1安打，7局被換下場休息。巴西特去年在運動家出賽11場，包括7場先發，累計投47.2局2勝3敗、防禦率3.02。

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下半身緊繃 已無大礙

王柏融表示之前休息一段時間，手感多少有點跑掉，昨役目標是「找回手感」，並採取積極進攻策略。對於敲出久違安打，王柏融很高興，也表示目前下半身已無大礙，希望利用剩下來的公辦熱身賽繼續調整，迎接好的開季。

王柏融在之前公辦熱身賽累計13打數3安打，若算進大聯盟熱身賽，目前16打數4安打、打擊率2成50。

戴維斯3分砲逼平火腿

火腿派出「手帕王子」齋藤佑樹先發，他投2局挨陽春砲失1分，運動家先發投手安德森則投5局被敲3安失2分。火腿在8局打完仍以6：2領先，但運動家9上靠戴維斯3分砲攻下4分，終場以6：6握手言和。

明有機會再戰陽岱鋼

火腿對運動家取得1敗1和，在29日開幕戰之前還剩4場熱身賽，明將和巨人交手，王柏融和陽岱鋼有機會再度同場較勁。

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